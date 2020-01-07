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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

СМИ: на юго-востоке Ирана началась церемония погребения Сулеймани

Ранее захоронение переносили из-за большого числа участников церемонии

ТЕГЕРАН, 7 января. /ТАСС/. Церемония погребения останков командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани началась в расположенном на юго-востоке Ирана городе Керман.

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Об этом во вторник сообщило агентство ISNA.

Отмечается, что процедура должна быть завершена в течение нескольких минут.

Ранее было объявлено, что процедура захоронения Сулеймани перенесена в связи с большим числом участников церемонии. В ходе прощания с военным в Кермане возникла давка, в ходе которой погибло не менее 50 человек.

Теги
ИранГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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