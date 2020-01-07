Опрос: треть демократов поддерживает выдвижение Джозефа Байдена кандидатом в президенты

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Экс-вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии, пользуется поддержкой трети потенциальных избирателей-демократов. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса, проведенного исследовательской службой Morning Consult среди 17213 членов Демократической партии в период с 30 декабря по 5 января.

Как следует из результатов опроса, погрешность которых составляет плюс-минус 2%, Байдена поддерживает 31% опрошенных, сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса - 23%, сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен - 14%, мэра города Саут-Бенд (штат Индиана) Пита Буттеджаджа - 8% и бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга - 7%.

"За месяц до первых в стране собраний партийных активистов в штате Айова избиратели-демократы считают, что у экс-вице-президента США Джозефа Байдена наиболее предпочтительные шансы нанести поражение на выборах Дональду Трампу", - отметили организаторы опроса.

Старт предвыборной кампании в США будет дан 3 февраля в штате Айова, где пройдут первые в стране кокусы - собрания партийных активистов, на которых будут избирать делегатов сначала на местные партконференции демократов и республиканцев, затем на конференции штата, а затем - на национальные съезды. В штате Нью-Гэмпшир 11 февраля пройдут первые в стране первичные выборы, которые отличаются от предвыборных собраний тем, что на них избираются делегаты сразу на национальный съезд. Еще одно отличие собраний партийных активистов от первичных выборов в том, что первые организуются местными отделениями партий, а вторые - избирательными комиссиями отдельных штатов.

Имя соперника Дональда Трампа в борьбе за пост президента станет известно на национальном съезде Демократической партии, который пройдет 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой предвыборный съезд с 24 по 27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.