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В ООН прокомментировали ситуацию с отказом США в визе Зарифу

В организации напомнили, что США должны выполнять визовые обязательства страны пребывания штаб-квартиры ООН

ООН, 7 января. /ТАСС/. США должны выполнять визовые обязательства страны пребывания штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя отказ в выдаче визы США главе МИД Ирана Джаваду Зарифу.

Он подтвердил, что всемирная организация останется вовлеченной в решение визовых проблем представителей государств, прибывающих на ее мероприятия.

"Соглашение по отношениям [ООН] со страной пребывания должно выполняться", - подчеркнул Дюжаррик. При этом конкретный вопрос выдачи визы главе МИД Исламской Республики он адресовал постпредствам Ирана и США.

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