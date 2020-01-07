В ООН прокомментировали ситуацию с отказом США в визе Зарифу

ООН, 7 января. /ТАСС/. США должны выполнять визовые обязательства страны пребывания штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя отказ в выдаче визы США главе МИД Ирана Джаваду Зарифу.

Он подтвердил, что всемирная организация останется вовлеченной в решение визовых проблем представителей государств, прибывающих на ее мероприятия.

"Соглашение по отношениям [ООН] со страной пребывания должно выполняться", - подчеркнул Дюжаррик. При этом конкретный вопрос выдачи визы главе МИД Исламской Республики он адресовал постпредствам Ирана и США.