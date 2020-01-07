Премьер Греции подтвердил заинтересованность Афин в американских F-35

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во вторник подтвердил заинтересованность Афин в американских истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35.

"Мы начнем переговоры, чтобы изучить возможность присоединения к программе F-35. Для меня это важный приоритет", - сказал он, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне. Мицотакис находится с визитом в США, позднее во вторник у него запланирована встреча с президентом страны Дональдом Трампом.

При этом он высоко оценил сотрудничество двух стран в оборонной сфере. "Очевидно, что наше сотрудничество в области обороны движется в правильном направлении", - сказал Мицотакис.

Греческие власти не первый раз говорят о своей заинтересованности в американских F-35. В сентябре портал Pronews сообщал, что "как в резиденции премьер-министра "Дворец Максима", так и в Министерстве национальной обороны Греции склоняются к тому, чтобы принять решение о приобретении этих самолетов для того, чтобы удовлетворить потребности обороны страны от турецких провокаций, а также в качестве ответа на приобретение Анкарой российских зенитных систем С-400". При этом опрошенные порталом эксперты указывали, что Вашингтон прекрасно осознает финансовую неспособность Греции приобретать передовые системы вооружений в объемах, которые Афины демонстрировали до финансового кризиса 2009 года. Точно так же Греция не имеет средств поддерживать такие системы, учитывая запредельные затраты на это, если только не будет щедрой финансовой помощи США.

F-35 - это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии уменьшения заметности и способная нести ядерное оружие. Вместе с США в проекте ее создания принимали до недавних пор восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Еще эти самолеты покупают Израиль и Япония.

Пентагон 17 июля официально объявил о запуске процесса исключения Турции из программы производства F-35. Тем не менее 28 августа министр обороны США Марк Эспер допустил, что Вашингтон может рассмотреть возможность возвращения Анкары в программу создания F-35, если Турция избавится от купленных у России зенитных ракетных систем С-400.