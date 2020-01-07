И.о. премьера Ирака подтвердил получение "ошибочного" письма о выводе войск США

"Мы получили письмо из Вашингтона о планах по выводу американских войск, и позже было объявлено, что это письмо было направлено по ошибке", - сказал он. По словам Абдель Махди, "выбор в пользу вывода всех иностранных сил из Ирака был сделан как единственно верное для страны решение".

"Необходимо провести консультаций для реализации вывода войск таким образом, чтобы гарантировать интересы Ирака", - добавил он, признав при этом, что в ходе голосования парламента за отвод иностранных сил из страны "на всех было оказано давление". "Важно избавить Ирак от всех возможных рисков и угроз, - подчеркнул он. - Вывод иностранных войск позволит избежать возможных коллизий, тем более, что террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) уже не имеет прежней силы".

В понедельник стало известно о письме, переданном штабом проводимой группой стран во главе с США операции "Непоколебимая решимость" иракским военным, в котором говорилось о намерении Пентагона вывести свои войска из Ирака. Однако позднее глава Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли заявил, что это письмо было черновиком, и его опубликовали по ошибке. Министр обороны Марк Эспер после того, как текст письма был опубликован в СМИ, опроверг содержавшуюся в нем информацию, заявив, что США не принимали решения покидать Ирак.