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Эксперт: визитом в Дамаск Путин послал сигнал США после авантюры с убийством Сулеймани

По мнению аналитика Имада Ризка, "Россия демонстрирует твердость своей позиции и указывает противникам Башара Асада, что событий в Сирии не повернуть вспять"

БЕЙРУТ, 7 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Президент России Владимир Путин послал сильный и своевременный сигнал Соединенным Штатам, совершив поездку в Сирию, которая является ключевым государством в борьбе с терроризмом. Такое мнение высказал во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС директор Центра стратегических исследований "Истишария" в Бейруте Имад Ризк.

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"Российский лидер направился на Ближний Восток в момент, когда регион оказался на гране большой войны после авантюры США, которые убили в Багдаде командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Касема Сулеймани", - отметил аналитик. По его словам, этот иранский генерал на протяжении последних лет играл важную роль в ликвидации форпостов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.

"Сулеймани сражался с террористами вместе с российскими военными, они делали общее дело в Сирии, поэтому визитом в Дамаск Путин свидетельствовал союзникам и друзьям Москвы, что Россия остается верной своему курсу на полное уничтожение терроризма на сирийской земле", - указал Ризк.

События в Сирии

Как считает аналитик, прогулка Путина в сопровождении сирийского лидера Башара Асада по мирному Дамаску и посещении ими Омейядской мечети и христианского собора в старинной части города является "еще одним посланием Америке и тем, кто не оставляет попыток свергнуть законное правительство в Сирии".

"Россия демонстрирует твердость своей позиции и указывает противникам Асада, что событий в Сирии не повернуть вспять, - полагает Ризк. - Путин предупреждает Соединенные Штаты от попыток изменить соотношение сил и воссоздать разгромленные бандформирования".

По мнению ливанского аналитика, убийство генерала Сулеймани стало недопустимым нарушением "красных линий" и поэтому Россия предупреждает США о том, что им следует воздерживаться от шагов, которые могут обернуться непредсказуемым последствиями.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияКризис в СирииАсад, Башар ХафезГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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