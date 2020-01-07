Помпео: США продолжают выступать за высокую степень автономии для Гонконга

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжают выступать за сохранение властями Китая высокой степени автономии для специального района Гонконг. Об этом заявил во вторник на брифинге для журналистов госсекретарь США Майкл Помпео.

"Мы обратили внимание на назначение Ло Хуэйнина, нового главы канцелярии Центрального народного правительства Китая в Гонконге. Он выражал надежду на то, что Гонконг вернется, цитата, "на правильный путь", - сказал он. По словам госсекретаря США, правильным путем, по мнению Вашингтона, стало бы соблюдение "гарантий, данных Гонконгу в соответствии с китайско-британской декларацией".

"Соединенные Штаты продолжат работать с Гонконгом и представителями Коммунистической партии Китая для защиты прав человека и базовых свобод в Гонконге, а также сохранения высокой степени автономии Гонконга", - добавил госсекретарь.

Госсовет КНР 4 января назначил нового главу канцелярии Центрального народного правительства Китая в Гонконге. Этот пост занял бывший секретарь парткома северной провинции Шаньси 65-летний Ло Хуэйнин. Он сменил Ван Чжиминя, отставку которого наблюдатели прочили еще давно на фоне острого кризиса, связанного с затяжными массовыми протестами в этом специальном административном районе.

В начале лета здесь вспыхнули массовые акции протеста против намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции продолжили антиправительственные выступления.