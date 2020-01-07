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Обострение конфликта на Ближнем Востоке
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Глава Пентагона заявил, что США не уходят из Ирака

Марк Эспер пояснил, что нынешняя передислокация американских войск в Ираке не означает их вывода
Глава Пентагона Марк Эспер AP Photo/Susan Walsh
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Глава Пентагона Марк Эспер
© AP Photo/Susan Walsh

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Американские войска не уходят из Ирака, политика Вашингтона в этом вопросе не изменилась. Об этом заявил во вторник на брифинге для журналистов глава Пентагона Марк Эспер.

"Наша политика не изменилась - мы не покидаем Ирак. Черновой вариант письма без подписи не представляет собой изменение политики. Насколько мне известно, подписанного письма нет <...> Мы в Ираке, мы там, чтобы помогать иракским силам и иракскому правительству стать сильной, независимой и процветающей страной", - сказал он.

При этом министр обороны США пояснил, что нынешняя передислокация американских войск в Ираке не означает их вывода.

"Я говорил со многими нашими партнерами в Ираке, которые входят в коалицию против ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ), со многими европейцами, они в полной мере поддерживают нас, они полностью с нами. Они мне говорили, что некоторые передвижения были предприняты для защиты войск, мы тоже такое делаем, но это не говорит об уходе из Ирака или миссии в целом", - добавил Эспер.

Теги
СШАИракЭспер, МаркОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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