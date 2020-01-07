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Трамп: США обсудят ситуацию в Ливии с РФ на фоне попыток выработать план урегулирования

Американский лидер назвал нынешнюю ситуацию в Ливии "неразберихой"

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. США намерены обсуждать ситуацию в Ливии в том числе с Россией с прицелом на выработку плана урегулирования в этой североафриканской стране. Об этом сообщил во вторник президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на встрече с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Белом доме.

"Когда речь заходить о Ливии, мы ведем переговоры, обсуждаем [это] с президентом [Турции Тайипом] Эрдоганом, многими другими странами. Я только что беседовал с канцлером Германии - Ангелой [Меркель], мы обсудили конкретно эту тему - Ливию, происходящее [там]. Мы будем говорить с Россией, она вовлечена [в решение этой проблемы]. Что касается Ливии, то вовлечены многие страны", - заявил глава американской администрации.

Он констатировал, что в настоящее время положение в Ливии является очень сложным. "Сейчас там неразбериха", - сказал по этому поводу Трамп.

По его словам, многие страны пытаются выяснить позицию США, касающуюся происходящего в Ливии. "И они знают, в чем та заключается. У нас четкая позиция. Планируется встреча, посмотрим, сможем ли мы выработать какой-то план [обеспечения] мира [в Ливии]", - подчеркнул американский лидер. Он не уточнил, о какой именно встрече идет речь.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Командующий ЛНА еще 4 апреля прошлого года отдал приказ о начале крупномасштабной операции в Триполи. Противостояние привело к гибели сотен людей и разрушению важных инфраструктурных объектов, тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. О начале развертывания в Ливии военнослужащих своей страны объявил в воскресенье президент Турции. Госдепартамент в связи с этим призвал все государств воздержаться от обострения междоусобного конфликта в Ливии.

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СШАРоссияЛивияТрамп, Дональд
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