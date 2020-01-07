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Twitter заблокировал аккаунт пресс-службы Асада после публикации сообщений о визите Путина

В соцсети сообщили, что действие учетной записи пресс-службы сирийского президента приостановлено из-за нарушения правил сервиса

ТАСС, 7 января. Социальная сеть Twitter без объяснения причин заблокировала аккаунт пресс-службы президента Сирии в момент публикации сообщений о визите в Дамаск президента России Владимира Путина. Об этом в вторник аппарат сирийского лидера сообщил в Telegram.

"Аккаунт пресс-службы президента Сирийской Арабской Республики в Twitter не единожды за последнее время блокировался администрацией сети и был закрыт без объяснения причин во время публикации новостей о визите президента Путина в Дамаск", - говорится в сообщении. Пресс-служба также опубликовала ссылку на новую учетную запись в Twitter, в которой размещены несколько публикаций с фото и видео встречи двух лидеров

В настоящее время, согласно сообщению Twitter, действие старой учетной записи пресс-службы сирийского президента приостановлено из-за нарушения правил сервиса.

Путин посетил Дамаск во вторник. В командном пункте ВС РФ в Сирии его встретил президент республики Башар Асад. Главы государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах САР. Позднее состоялись двусторонние переговоры. После этого президенты двух стран осмотрели Омейядскую мечеть, также известную как Большая мечеть Дамаска. Затем кортеж Путина переехал к православной Церкви святой Девы Марии, где российский лидер встретился с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х.

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