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Кризис в Сирии

Асад заявил, что готов к координации действий с Россией в Сирии для борьбы с терроризмом

Он отметил усилия, которые предприняла российская армия во взаимодействии с сирийской, чтобы освободить большую часть территории республики

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным факторы, препятствующие политическому процессу, и координацию действий в Сирии.

"Я считаю, что ваш сегодняшний визит очень важен, чтобы обсудить те препятствия и сложности, которые возникают для политического процесса. Как мы можем взаимодействовать и достичь последующих успехов, совместно координируя наши действия в борьбе с терроризмом", - сказал сирийский лидер на встрече с российским коллегой в Дамаске. Видеозапись беседы опубликована в Telegram-канале пресс-службы президента Сирии.

По словам Асада, буквально несколько месяцев назад в районе, где прошли переговоры с Путиным, падали снаряды. "Когда вы приехали и увидели все собственными глазами, вам не нужна карта с нанесенной обстановкой. Потому что вы видите, как возвращается мирная жизнь, и это является самым лучшим показателем успехов в военной области", - считает Асад. "Мы можем видеть мирных людей, но мы не можем видеть тех, кто действительно этого достиг, потому что некоторые из них, к сожалению, погибли, а некоторые - все еще на фронтах", - сказал он.

Президент Сирии отметил усилия, которые предприняла российская армия во взаимодействии с сирийской армией, чтобы освободить большую часть территории Сирии. Однако он констатировал: "Каждый раз, когда мы продвигаемся вперед и достигаем успехов, ситуация начинает все больше усложняться, потому что наблюдаются попытки восстановить терроризм".

Путин посетил Дамаск во вторник. В командном пункте ВС РФ в Сирии его встретил президент республики Башар Асад. Главы государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах САР. Позднее состоялись двусторонние переговоры. После этого президенты двух стран осмотрели Омейядскую мечеть, также известную как Большая мечеть Дамаска. Затем кортеж Путина переехал к православной Церкви святой Девы Марии, где российский лидер встретился с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияРоссияКризис в СирииАсад, Башар Хафез
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