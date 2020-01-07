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Эксперт: визит Путина в Дамаск показывает, что Россия не желает стычки США и Ирана в Сирии

По словам сотрудника вашингтонского Арабского центра Джо Макарона, Путин напоминает заинтересованным сторонам, что Россия остается доминирующей силой в Сирии

ВАШИНГТОН, 8 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Визит президента Владимира Путина в Дамаск свидетельствует о том, что Россия является доминирующей силой в Сирии. Кроме того, Москва сигнализирует США и Ирану, что не хочет видеть противостояния между ними в Сирии. Такое мнение выразил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС научный сотрудник вашингтонского Арабского центра Джо Макарон, комментируя визит российского лидера в Сирию, состоявшийся ранее.

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"Путин не в первый раз едет к российским войскам, размещенным в Сирии. На этот раз [такая поездка] имела смысл еще и потому, что он во время православного Рождества находился на пути в Стамбул. Однако сроки нынешней поездки интересны также потому, что она состоялась после убийства [генерала Касема] Сулеймани и на фоне ожидания ответа Ирана [на эту операцию США]", - сказал американский эксперт. Он имел в виду убийство американцами командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани.

С точки зрения представителя Арабского центра, Россия стремится не допустить возможного дрейфа президента Сирии Башара Асада в сторону Ирана в свете резкого обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном. "Путин напоминает заинтересованным сторонам, что Россия остается доминирующей силой в Сирии, а также гарантируя, что Асад не станет дрейфовать в сторону Ирана после убийства Сулеймани и мягко сигнализируя о том, что не хочет видеть американо-иранскую конфронтацию в Сирии", - убежден Макарон.

На его взгляд, американо-иранское противостояние дает России возможность укрепить свои позиции в Сирии. "Ввиду того, что США и Иран поглощены этим новым кризисом, Россия усматривает благоприятную возможность консолидировать свое влияние в Сирии", - утверждал политолог.

Путин побывал на командном пункте группировки войск Вооруженных сил России в Сирии, проехал по улицам Дамаска, встретился с Асадом. Лидеры двух стран "заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах" Сирии, сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Позднее состоялись двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций.

"В ходе общения с Асадом Путин отметил, что сейчас можно с уверенностью констатировать, что пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны", - заявил Песков. По его словам, "Путин также отметил, что на улицах Дамаска невооруженным глазом можно заметить признаки восстанавливающейся мирной жизни". До этого Путин посещал Сирию в декабре 2017 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАИранСирияРоссия
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