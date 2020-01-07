Гуайдо призвал своих сторонников выйти к парламенту на акцию протеста 11 января

КАРАКАС, 8 января. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал своих сторонников выйти на протестные акции у здания Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) страны. Об этом он заявил в эфире телеканала VPI.

"Свободного волеизъявления в Венесуэле сегодня не существует, его похитили. В эту субботу все на улицы, к Национальной ассамблее", - заявил ранее провозгласивший себя председателем парламента оппозиционер.

5 января депутат Луис Парра, который является политическим оппонентом лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, объявил себя главой Национальной ассамблеи. Часть оппозиции отвергла его присягу, заявив, что на сессии не было кворума. Гуайдо обвинил власти в препятствовании доступу депутатов в здание парламента, где должны были пройти выборы председателя. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал законным назначение нового спикера.

Позднее часть депутатов Национальной ассамблеи на заседании, прошедшем вне стен парламента, провозгласила Гуайдо председателем законодательного органа. Как отметил венесуэльский телеканал VPI, кандидатуру политика поддержали 100 парламентариев из 167. Его заместителями были назначены Хуан Пабло Гуанипа и Карлос Берризбейтиа.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.