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Политический кризис в Венесуэле

Twitter заблокировал учетную запись Центрального банка Венесуэлы

Представители ЦБ и властей страны пока не отреагировали на блокировку

КАРАКАС, 8 января. /ТАСС/. Учетная запись Центрального банка Венесуэлы в Twitter была заблокирована во вторник администрацией социальной сети. При попытке входа на страницу регулятора пользователям сети сообщается, что действие учетной записи приостановлено.

Представители ЦБ и властей страны пока не отреагировали на блокировку.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент страны Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

Теги
ВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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