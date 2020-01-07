Иран атаковал баллистическими ракетами несколько объектов США в Ираке

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Несколько американских военных объектов в Ираке атакованы баллистическими ракетами, выпущенными с территории Ирана. Об этом сообщила во вторник телекомпания ABC со ссылкой на источник в американской администрации.

По словам источника телекомпании, в результате ракетного удара пострадал американский объект в окрестностях города Эрбиль на севере Ирака, а также авиабаза Айн аль-Асад на западе страны.

Ранее телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в иракских силовых структурах сообщил, что по военно-воздушной базе Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой дислоцированы военнослужащие США, выпустили девять ракет.

По данным телеканала Press TV, Корпус стражей исламской революции (КСИР) (элитные части ВС Ирана) заявил, что ракетный удар по авиабазе Айн аль-Асад был нанесен в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани.

Согласно сообщению канала, удар был нанесен десятками ракет. Press TV также опубликовал предполагаемое видео ракетного залпа.

Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.

Во вторник стало известно о планах США построить на базе Айн аль-Асад аэродром для стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress. Как передал телеканал Al Sumaria со ссылкой на источники в местных силах безопасности, американцы намерены построить в районе Эль-Багдади в окрестностях города Хит в западной провинции Анбар "гигантский объект, который будет соответствовать мировым стандартам". Там уже установлен заградительный периметр на отведенной под стройку территории, а также приняты меры предосторожности в рамках подготовки к началу работ, которые, как утверждается, должны начаться в самое ближайшее время. В частности, американские силы уже расширили инфраструктуру аэродрома с целью строительства взлетно-посадочной полосы для B-52".