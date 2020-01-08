КСИР пригрозил новой атакой силам США, "причастным к агрессивным действиям против Ирана"

ТЕГЕРАН, 8 января. /ТАСС/. Любые силы Соединенных Штатов, причастные к агрессии против Ирана, будут подвергаться военной атаке. Об этом говорится в официальном заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), распространенном в среду агентством ISNA .

Что известно об атаке на военные объекты США в Ираке

"Мы сообщаем правительству США, что любая территория, с которой будут осуществляться агрессия против Ирана, будет подвергнута атаке", - говорится в заявлении.

По данным телеканала Press TV, КСИР предупредил США о новых ударах в случае ответной атаки и призвал вывести войска из Ирака, чтобы не рисковать жизнями военнослужащих.

Как подтвердил ранее Пентагон, Иран нанес ракетный удар по меньшей мере по двум используемым Соединенными Штатами военным базам в Ираке. Обстрелу подверглись база Айн аль-Асад и аэропорт Эрбиля. При этом использовано якобы больше десятка ракет.