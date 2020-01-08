В Пентагоне заявили, что Иран обстрелял как минимум две используемые США базы в Ираке

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Иран нанес ракетный удар по меньшей мере по двумя используемым Соединенными Штатами военным базам в Ираке. Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.

Согласно изложенной им информации, обстрелу подверглись база Айн аль-Асад и аэропорт Эрбиля. При этом использовано было якобы больше десятка ракет.

"Приблизительно в 17:30 по времени восточного побережья США 7 января (01:30 мск 8 января) Иран выпустил больше дюжины баллистических ракет по силам США и коалиции в Ираке. Ясно, что эти ракеты были выпущены из Ирана и направлены по меньшей мере на две иракские военные базы, на которых размещается американский и коалиционный персонал - Айн аль-Асад и Эрбиль", - отмечается в заявлении Хоффмана.

О потерях среди военнослужащих США и коалиции в нем ничего не говорится. Уточняется, что военное ведомство США оценивает последствия случившегося.

В свою очередь телеканал Al Hadath сообщил, что в результате ракетного обстрела авиабазы Айн аль-Асад уничтожено несколько американских самолетов.

Как отмечает телеканал Al Mayadeen, "один из самолетов был уничтожен на взлетно-посадочной полосе". Кроме того, телестанция сообщает о том, что "база запросила медицинскую бригаду". По поступающей информации, есть пострадавшие среди иракцев.

Иран в среду утром в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани подверг массированной ракетной атаке две иракские военные базы, где расквартированы американские войска, - Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе страны и базу в районе аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане.