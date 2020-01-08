Операция по военных объектов США в Ираке носила название "Мученик Сулеймани"

ТЕГЕРАН, 8 января. /ТАСС/. Операция по атаке силами Ирана военных объектов США на территории Ирака носила название "Мученик Сулеймани". Об этом говорится в официальном заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), распространенном в среду агентством ISNA.

"Бойцы вооруженных сил КСИР в ходе операции, получившей название "Мученик Сулеймани", выпустили десятки ракет класса "земля-земля" и разрушили военно-воздушную базу США", - говорится в сообщении.

Любые силы Соединенных Штатов, причастные к агрессии против Ирана, будут подвергаться военной атаке, добавили в КСИР.

"Мы сообщаем правительству США, которое создает военные базы террористическим силам американской армии, что любая территория, с которой будут осуществляться агрессия против Иран, будет подвергнута атаке", - говориться в заявлении.

Как сообщила во вторник телекомпания ABC со ссылкой на источник в американской администрации, несколько военных объектов США в Ираке атакованы баллистическими ракетами, выпущенными с территории Ирана.