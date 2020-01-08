CNN: Пентагон связался с офисом и.о. премьера Ирака после ударов Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Сотрудники аппарата министра обороны США Марка Эспера во вторник связались с представителями исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Аделя Абдель Махди в связи с ракетными ударами со стороны Ирана. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

По словам его источника из числа дипломатов, имели место консультации "между США и иракским правительством на самом высоком уровне". Кто именно в них участвовал, пока не уточняется.

Как отмечает телеканал, сотрудники Пентагона не сразу смогли связаться с иракскими официальными лицами, поскольку в Ираке сейчас ночь.

Как сообщил ранее представитель Пентагона, Иран нанес ракетный удар по меньшей мере по двумя используемым США военным базам в Ираке. О потерях среди военнослужащих США и коалиции информации не поступало. Военное ведомство США оценивает последствия случившегося.