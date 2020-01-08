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Ракетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
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СМИ: иранские войска нанесли вторую волну ударов по позициям США в Ираке

Точное место новой атаки не сообщается

ТЕГЕРАН, 8 января. /ТАСС/. Войска Ирана нанесли вторую волну ударов по американским объектам. Об этом сообщило в среду агентство Tasnim.

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Отмечается, что удары были осуществлены ракетами. Точное место новой атаки не сообщается.

Как отмечала во вторник телекомпания ABC со ссылкой на источник в американской администрации, несколько военных объектов США в Ираке атакованы баллистическими ракетами, выпущенными с территории Ирана.

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Тегеран пообещал Вашингтону жестко ответить на это.

Теги
СШАИранИракРакетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
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