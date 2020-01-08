CNN: иракцы пострадали в результате ракетного удара по базе Айн аль-Асад

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Несколько иракцев пострадали на авиабазе Айн аль-Асад в результате ракетного удара, произведенного со стороны Ирана. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник в службах безопасности Ирака.

Он не уточнил, есть ли в результате атаки погибшие. Источник телекомпании также не назвал точное число пострадавших.

Как сообщил во вторник в письменном заявлении официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, Иран нанес ракетный удар в Ираке по меньшей мере по двум базам, используемым Соединенными Штатами. Согласно изложенной им информации, обстрелу подверглись база Айн аль-Асад и аэропорт Эрбиля. При этом использовано якобы больше десятка ракет. О потерях среди военнослужащих США и коалиции пока ничего не сообщается.