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Ракетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
Обновлено 

КСИР назвал Израиль соучастником убийства Касема Сулеймани

В заявлении организации отмечается, что Иран в рамках убийства Сулеймани не рассматривает Израиль отдельно от США
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© EPA-EFE/WAEL HAMZEH

ТЕГЕРАН, 8 января. /ТАСС/. Корпус стражей исламской революции (КСИР) назвал Израиль соучастником убийства командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР Касема Сулеймани. Об этом говорится в соответствующем заявлении организации, которое приводит агентство Fars.

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"В рамках этого преступления [убийство Сулеймани] мы никоим образом не рассматриваем Израиль отдельно от США", - говорится в сообщении.

Как отмечала во вторник телекомпания ABC со ссылкой на источник в американской администрации, несколько военных объектов США в Ираке атакованы баллистическими ракетами, выпущенными с территории Ирана.

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Тегеран пообещал Вашингтону жестко ответить на это.

Действия американцев, с 29 декабря наносящих удары по шиитским группировкам в Ираке, вызвали критику иракских властей и вопрос о правомочности действий коалиции во главе с Вашингтоном. 5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск. Президент США Дональд Трамп отказался это делать, пригрозив Ираку "беспрецедентными санкциями".

Теги
ИзраильРакетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
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