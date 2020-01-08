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Ракетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
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Пелоси из-за ситуации в Ираке призывает прекратить "ненужные провокации администрации" США

Спикер Палаты представителей Конгресса заявила, что следит за ситуацией с обстрелом используемых США баз в Ираке

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сообщила во вторник, что следит за ситуацией с обстрелом используемых США баз в Ираке и призывает Иран прекратить насилие, а администрацию США - положить конец "ненужным провокациям".

"Внимательно слежу за ситуацией после бомбардировок, направленных против американских войск в Ираке. Мы должны обеспечить безопасность наших военнослужащих, включая прекращение ненужных провокаций со стороны администрации [США] и требование, чтобы Иран прекратил насилие", - написала она у себя в Twitter.

"Америка и мир не могут позволить себе войну", - подчеркнула спикер.

Сенатор-республиканец Рэнд Пол (от штата Кентукки) считает, что администрация США должна перенести любые обсуждения о военных действиях против Ирана в Конгресс. "Необходимо остановить эскалацию, пока это не привело к очередной бесконечной войне на Ближнем Востоке, - отметил законодатель в Twitter. - Администрация должна перенести любые обсуждения о войне с Ираном в Конгресс, как того требует конституция".

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиотт Энгел (демократ от штата Нью-Йорк) заявил в интервью телекомпании CNN, что удар Ирана по американским объектам в Ираке может означать, что США вовлечены в полномасштабный конфликт.

"Это может быть началом полномасштабной войны, которой не хочет никто, - отметил он. - Ее последствия могут быть ужасными. Люди не хотят этой войны, в Конгрессе не хотят этой войны". Сейчас, по его словам, следует "думать, как выйти из этой ситуации".

Как сообщил во вторник в письменном заявлении официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, Иран нанес ракетный удар в Ираке по меньшей мере по двум базам, используемым Соединенными Штатами. Согласно изложенной им информации, обстрелу подверглись база Айн аль-Асад и аэропорт Эрбиля. При этом использовано якобы больше десятка ракет. О потерях среди военнослужащих США и коалиции пока ничего не сообщается.

Телекомпания CNN со ссылкой на источники в иракских службах безопасности сообщила, что в результате удара есть пострадавшие, но не уточнила их число. 

Теги
СШАИранИракРакетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
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