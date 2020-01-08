CNN: меры безопасности усилены вокруг Белого дома из-за ситуации с Ираном

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Меры безопасности вокруг резиденции американского президента в Вашингтоне усилены в связи с ракетными обстрелами военных объектов США в Ираке. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на представителя американских силовых структур.

По данным телекомпании, по периметру Белого дома выставлены дополнительные сотрудники Секретной службы США, вооруженные автоматическим оружием. При этом в самой Секретной службе телекомпании прокомментировать ситуацию отказались, отметив лишь, что "ведется постоянная оценка угроз".

Как заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, Иран нанес в Ираке ракетный удар по меньшей мере по двум военным базам, используемым Соединенными Штатами. Согласно изложенной им информации, обстрелу подверглись база Айн аль-Асад и аэропорт Эрбиля. При этом использовано было якобы больше десятка ракет.