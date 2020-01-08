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Ракетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке

СМИ: пять ракет выпущено по военной базе с военнослужащими США под Багдадом

По данным телеканада Al Mayadeen, речь идет о военной базе в районе Эт-Таджи

КАИР, 8 января. /ТАСС/. Расположенная на севере Багдада в районе Эт-Таджи военная база, на которой находятся американские военнослужащие, подверглась в ночь на среду ракетному обстрелу. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

По его данным, по лагерю было выпущено пять ракет. Других подробностей и официальной реакции властей Ирака на этот счет пока не поступало.

Согласно имеющейся информации, в небе над иракской столицей барражируют боевые вертолеты США. Свидетели, в частности, сообщают о них над "зеленой зоной" Багдада, где расположено американское посольство.

Иран в среду утром в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани подверг массированной ракетной атаке две иракские военные базы, где расквартированы американские войска, - Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе страны и базу в районе аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане.

Теги
СШАИракРакетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
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