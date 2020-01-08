Что известно об атаке на военные объекты США в Ираке

Войска Ирана 8 января нанесли ракетный удар по американским объектам в Ираке.
Что произошло
Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что приблизительно в 17:30 по времени восточного побережья США 7 января (01:30 мск 8 января) Иран выпустил больше дюжины баллистических ракет по силам США и коалиции в Ираке.
Как сообщила телекомпания ABC со ссылкой на источник в американской администрации, в результате ракетного удара пострадал американский объект в окрестностях города Эрбиль на севере Ирака, а также авиабаза Айн аль-Асад на западе страны.
Журнал Newsweek со ссылкой на источники в иракской разведке сообщил, что удар по двум используемым США военным базам в Ираке был нанесен с применением как баллистических, так и крылатых ракет.
Телеканал Al Hadath сообщил, что в результате ракетного обстрела авиабазы Айн аль-Асад уничтожено несколько американских самолетов.
По информации CNN, пострадали несколько иракцев. Телеканал Sky News Arabia сообщает о погибшем офицере вооруженных сил Ирака и пятерых пострадавших.
Что известно об операции Ирана
По данным телеканала Press TV, Корпус стражей исламской революции (КСИР) (элитные части ВС Ирана) заявил, что ракетный удар по авиабазе Айн аль-Асад был нанесен в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани.
Операция носила название "Мученик Сулеймани", говорится в официальном заявлении КСИР. Любые силы Соединенных Штатов, причастные к агрессии против Ирана, будут подвергаться военной атаке, добавили в КСИР.
На странице в Twitter бывшего командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР Касема Сулеймани появилась надпись: "Я буду тебе противостоять".
Как отреагировали власти США
Президент США Дональд Трамп следит за ситуацией с атаками на американские объекты вместе с командой по национальной безопасности. Американский лидер, его ключевые министры и помощники проводят экстренное совещание в связи с произошедшим.
Сотрудники аппарата министра обороны США Марка Эспера связались с представителями исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Аделя Абдель Махди, сообщил телеканал CNN.
Вокруг Белого дома усилили меры безопасности.