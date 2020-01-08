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Что известно об атаке на военные объекты США в Ираке

© AP Photo/Marko Drobnjakovic, архив

Войска Ирана 8 января нанесли ракетный удар по американским объектам в Ираке. 

Что произошло

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Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что приблизительно в 17:30 по времени восточного побережья США 7 января (01:30 мск 8 января) Иран выпустил больше дюжины баллистических ракет по силам США и коалиции в Ираке.

Как сообщила телекомпания ABC со ссылкой на источник в американской администрации, в результате ракетного удара пострадал американский объект в окрестностях города Эрбиль на севере Ирака, а также авиабаза Айн аль-Асад на западе страны.

Журнал Newsweek со ссылкой на источники в иракской разведке сообщил, что удар по двум используемым США военным базам в Ираке был нанесен с применением как баллистических, так и крылатых ракет. 

Телеканал Al Hadath сообщил, что в результате ракетного обстрела авиабазы Айн аль-Асад уничтожено несколько американских самолетов.

По информации CNN, пострадали несколько иракцев. Телеканал Sky News Arabia сообщает о погибшем офицере вооруженных сил Ирака и пятерых пострадавших.

Что известно об операции Ирана

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По данным телеканала Press TV, Корпус стражей исламской революции (КСИР) (элитные части ВС Ирана) заявил, что ракетный удар по авиабазе Айн аль-Асад был нанесен в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. 

Операция носила название "Мученик Сулеймани", говорится в официальном заявлении КСИР. Любые силы Соединенных Штатов, причастные к агрессии против Ирана, будут подвергаться военной атаке, добавили в КСИР.

На странице в Twitter бывшего командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР Касема Сулеймани появилась надпись: "Я буду тебе противостоять".

Как отреагировали власти США

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Президент США Дональд Трамп следит за ситуацией с атаками на американские объекты вместе с командой по национальной безопасности. Американский лидер, его ключевые министры и помощники проводят экстренное совещание в связи с произошедшим.

Сотрудники аппарата министра обороны США Марка Эспера связались с представителями исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Аделя Абдель Махди, сообщил телеканал CNN.

Вокруг Белого дома усилили меры безопасности.

 

Теги
СШАИранИракРакетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
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