Что известно об атаке на военные объекты США в Ираке

Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что приблизительно в 17:30 по времени восточного побережья США 7 января (01:30 мск 8 января) Иран выпустил больше дюжины баллистических ракет по силам США и коалиции в Ираке.

Как сообщила телекомпания ABC со ссылкой на источник в американской администрации, в результате ракетного удара пострадал американский объект в окрестностях города Эрбиль на севере Ирака, а также авиабаза Айн аль-Асад на западе страны.

Журнал Newsweek со ссылкой на источники в иракской разведке сообщил, что удар по двум используемым США военным базам в Ираке был нанесен с применением как баллистических, так и крылатых ракет.

Телеканал Al Hadath сообщил, что в результате ракетного обстрела авиабазы Айн аль-Асад уничтожено несколько американских самолетов.

По информации CNN, пострадали несколько иракцев. Телеканал Sky News Arabia сообщает о погибшем офицере вооруженных сил Ирака и пятерых пострадавших.