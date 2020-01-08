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Ракетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
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Зариф назвал действия Ирана пропорциональным ответом США

Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран не стремится к войне, но "будет защищать себя против любой агрессии"
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф AP Photo/Ebrahim Noroozi
Описание
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф
© AP Photo/Ebrahim Noroozi

ТАСС, 8 января. Действия Ирана являются пропорциональным ответом США на убийство генерала Касема Сулеймани, удар нанесен по базе, с которой был атакован военный. Об этом в среду заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.

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"Иран предпринял пропорциональные действия в рамках статьи 51 устава ООН, нанеся удар по базе, с которой было совершено трусливое нападение на наших граждан и высших должностных лиц", - написал он в Twitter.

Иран не стремится к войне, но "будет защищать себя против любой агрессии", подчеркнул Зариф.

Как сообщил во вторник в письменном заявлении официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, Иран нанес ракетный удар в Ираке по меньшей мере по двум базам, используемым Соединенными Штатами. Согласно изложенной им информации, обстрелу подверглись база Айн аль-Асад и аэропорт Эрбиля. При этом использовано якобы больше десятка ракет.

Теги
СШАИранИракЗариф, Мохаммад ДжавадРакетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
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