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Ракетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке

LA Times: американские военные вовремя засекли приближающиеся со стороны Ирана ракеты

По данным издания, военные США засекли ракеты во время полета, однако не предпринимали попыток перехватить их

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Американские военные, размещенные на авиабазе Айн аль-Асад в Ираке, засекли приближающиеся ракеты и смогли вовремя укрыться. Об этом сообщила во вторник газета The Los Angeles Times со ссылкой на американский военный источник.

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По его данным, американские военные смогли засечь ракеты во время полета, однако не предпринимали попыток перехватить их. Благодаря раннему обнаружению ракет военные смогли вовремя укрыться, в результате чего, как утверждает газета, не поступало сообщений о пострадавших в рядах американских ВС.

Как сообщил во вторник в письменном заявлении официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, Иран нанес ракетный удар в Ираке по меньшей мере по двум базам, используемым Соединенными Штатами. Согласно изложенной им информации, обстрелу подверглись база Айн аль-Асад и аэропорт Эрбиля. При этом использовано якобы больше десятка ракет.

Теги
СШАИранРакетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
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