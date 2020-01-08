LA Times: американские военные вовремя засекли приближающиеся со стороны Ирана ракеты

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Американские военные, размещенные на авиабазе Айн аль-Асад в Ираке, засекли приближающиеся ракеты и смогли вовремя укрыться. Об этом сообщила во вторник газета The Los Angeles Times со ссылкой на американский военный источник.

По его данным, американские военные смогли засечь ракеты во время полета, однако не предпринимали попыток перехватить их. Благодаря раннему обнаружению ракет военные смогли вовремя укрыться, в результате чего, как утверждает газета, не поступало сообщений о пострадавших в рядах американских ВС.

Как сообщил во вторник в письменном заявлении официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, Иран нанес ракетный удар в Ираке по меньшей мере по двум базам, используемым Соединенными Штатами. Согласно изложенной им информации, обстрелу подверглись база Айн аль-Асад и аэропорт Эрбиля. При этом использовано якобы больше десятка ракет.