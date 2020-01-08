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Ракетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке

Авиакомпания Singapore Airlines направила самолеты в обход воздушного пространства Ирана

Ранее Федеральное авиационное управление США запретило американским гражданским самолетам полеты над территорией Ирака, Ирана, водами Персидского и Оманского заливов

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Авиакомпания Singapore Airlines направила свои самолеты в обход воздушного пространства Ирана после удара, нанесенного Ираном по двум американским базам в Ираке. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на заявление авиакомпании.

"В свете последних событий в регионе все полеты Singapore Airlines в Европу и из Европы выведены из воздушного пространства Ирана, - говорится в сообщении. - Мы внимательно следим за ситуацией и в случае необходимости осуществим необходимые изменения в маршрутах полетов".

Ранее Федеральное авиационное управление США запретило американским гражданским самолетам полеты над территорией Ирака, Ирана, водами Персидского и Оманского заливов.

Как сообщил во вторник в письменном заявлении официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, Иран нанес ракетный удар в Ираке по меньшей мере по двум базам, используемым Соединенными Штатами. Согласно изложенной им информации, обстрелу подверглись база Айн аль-Асад и аэропорт Эрбиля. При этом использовано якобы больше десятка ракет.

Обстановка в регионе резко обострилась после серии американских ударов на территории Ирака. 3 января Пентагон сообщил о нанесении в районе багдадского аэропорта ракетного удара, в результате которого погибли командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани и заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что сделает все, чтобы отомстить за Сулеймани.

Теги
СШАИранИракСингапурРакетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
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Ракетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
Источники CNN не подтвердили информацию о наличии пострадавших среди иракцев
Ранее эта же телекомпания сообщала о том, что несколько иракцев пострадали на авиабазе Айн аль-Асад
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