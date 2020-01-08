Профсоюзы в Индии начали всеобщую 24-часовую забастовку, протестуя против политики властей

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 января. /ТАСС/. До 250 млн человек могут принять участие во всеобщей 24-часовой забастовке, которую объявила группа профсоюзов Индии в среду с 06:00 по индийскому времени (03:30 мск). Как предупреждает газета The Economic Times, особенно забастовка может затронуть банковский и транспортный секторы страны, могут возникнуть перебои в проведении банковских услуг, работе банкоматов, общественного транспорта, организации грузоперевозок.

Организаторами акции выступили десять профсоюзных объединений, связанных с левыми партиями и движениями, а также с оппозиционными партиями. Профсоюзные лидеры утверждают, что правительство не смогло справиться с экономическими проблемами в условиях кризиса, выступают против того, как власти проводят приватизацию подразделений госсектора, и обвиняют правительство в "нанесении ущерба национальным интересам". Профсоюзы также обвинили власти в том, что те действуют против интересов работников.

Правительство в свою очередь предупредило профсоюзы, особенно связанные с предприятиями госсектора, о последствиях, если те присоединятся к забастовке. "Любой работник, согласившийся на забастовку в любой форме, столкнется с последствиями, которые, помимо вычета заработной платы, могут также включать соответствующие дисциплинарные взыскания", - цитирует в среду телеканал NDTV заявление властей.