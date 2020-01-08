{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Профсоюзы в Индии начали всеобщую 24-часовую забастовку, протестуя против политики властей

Профсоюзные лидеры утверждают, что правительство не смогло справиться с экономическими проблемами в условиях кризиса

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 января. /ТАСС/. До 250 млн человек могут принять участие во всеобщей 24-часовой забастовке, которую объявила группа профсоюзов Индии в среду с 06:00 по индийскому времени (03:30 мск). Как предупреждает газета The Economic Times, особенно забастовка может затронуть банковский и транспортный секторы страны, могут возникнуть перебои в проведении банковских услуг, работе банкоматов, общественного транспорта, организации грузоперевозок.

Организаторами акции выступили десять профсоюзных объединений, связанных с левыми партиями и движениями, а также с оппозиционными партиями. Профсоюзные лидеры утверждают, что правительство не смогло справиться с экономическими проблемами в условиях кризиса, выступают против того, как власти проводят приватизацию подразделений госсектора, и обвиняют правительство в "нанесении ущерба национальным интересам". Профсоюзы также обвинили власти в том, что те действуют против интересов работников.

Правительство в свою очередь предупредило профсоюзы, особенно связанные с предприятиями госсектора, о последствиях, если те присоединятся к забастовке. "Любой работник, согласившийся на забастовку в любой форме, столкнется с последствиями, которые, помимо вычета заработной платы, могут также включать соответствующие дисциплинарные взыскания", - цитирует в среду телеканал NDTV заявление властей.

Теги
ИндияРоссия
Реклама на ТАСС
Ракетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
Источники CNN не подтвердили информацию о наличии пострадавших среди иракцев
Ранее эта же телекомпания сообщала о том, что несколько иракцев пострадали на авиабазе Айн аль-Асад
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС