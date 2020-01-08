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Власти Индии призвали воздержаться от поездок в Ирак

Проживающим там гражданам рекомендуется проявлять бдительность

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 января. /ТАСС/. МИД Индии обратился к гражданам страны с предупреждением воздержаться от поездок в Ирак на фоне роста напряженности между Ираном и США. В результате американского удара на прошлой неделе в Багдаде погиб иранский военачальник Касем Сулеймани, Иран в ответ нанес в среду ракетные удары по базам США в Ираке.

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"С учетом сложившейся в Ираке ситуации индийским гражданам рекомендуется избегать всех поездок в Ирак без особой необходимости до получения дополнительного уведомления. Индийским гражданам, проживающим в Ираке, рекомендуется проявлять бдительность и избегать поездок по территории Ирака", - сообщил на своей странице в Twitter официальный представитель МИД Индии Равиш Кумар.

В ночь на среду Иран в ответ на убийство Сулеймани подверг массированной ракетной атаке две иракские военные базы, где расквартированы американские войска, - Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе страны и базу в районе аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане.

Теги
ИндияИракГибель иранского генерала Касема СулейманиРакетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
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