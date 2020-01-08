Reuters: иракские военные не пострадали в результате ракетной атаки Ирана

ТАСС, 8 января. Солдаты ВС Ирака не пострадали в ходе ракетного удара Ирана по военным базам США на иракской территории. Об этом в среду сообщает Reuters .

Что известно об атаке на военные объекты США в Ираке

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"Иракские военные говорят, что жертв среди иракских сил нет", - отмечается в сообщении.

По словам официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, Иран нанес в Ираке ракетный удар по меньшей мере по двум используемым Соединенными Штатами военным базам. Согласно изложенной им информации, обстрелу подверглись база Айн аль-Асад и аэропорт Эрбиля. При этом использовано было якобы больше десятка ракет.