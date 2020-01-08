{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

МИД Китая призвал США и Иран проявлять сдержанность и разрешить противоречия мирным путем

Ситуация на Ближнем Востоке остается сложной и чувствительной, отметили в Пекине

ПЕКИН, 8 января. /ТАСС/. Пекин призывает Вашингтон и Тегеран проявлять сдержанность, перейти к диалогу и разрешить противоречия мирным путем. Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в среду на брифинге прокомментировал ракетный удар Ирана по двум базам ВС США в Ираке.

На эту тему
Отстрелялись? Иран ответил США на убийство генерала Сулеймани

"В настоящее время ситуация на Ближнем Востоке остается сложной и чувствительной. Китай пристально следит за развитием обстановки. Призываем соответствующие стороны проявлять сдержанность. Китай уверен, что соответствующие стороны должны на базе принципа взаимного уважения урегулировать разногласия и трения путем диалога, переговоров и других мирных средств, а также вместе поддерживать мир и стабильность в регионе", - сказал дипломат.
​​​​​

Теги
СШАИранКитайГибель иранского генерала Касема СулейманиРакетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
Реклама на ТАСС
Молния
Reuters: Зариф заявил, что ракетные удары по базам США были "законной самообороной"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС