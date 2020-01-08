МИД Китая призвал США и Иран проявлять сдержанность и разрешить противоречия мирным путем

ПЕКИН, 8 января. /ТАСС/. Пекин призывает Вашингтон и Тегеран проявлять сдержанность, перейти к диалогу и разрешить противоречия мирным путем. Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в среду на брифинге прокомментировал ракетный удар Ирана по двум базам ВС США в Ираке.

"В настоящее время ситуация на Ближнем Востоке остается сложной и чувствительной. Китай пристально следит за развитием обстановки. Призываем соответствующие стороны проявлять сдержанность. Китай уверен, что соответствующие стороны должны на базе принципа взаимного уважения урегулировать разногласия и трения путем диалога, переговоров и других мирных средств, а также вместе поддерживать мир и стабильность в регионе", - сказал дипломат.

​​​​​