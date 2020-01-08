Генсек Совета Европы направила соболезнования Украине после крушения самолета в Иране

ПАРИЖ, 8 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич направила президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо с соболезнованиями в связи с крушением украинского пассажирского самолета в районе Тегерана. Об этом сообщил в среду официальный представитель генсека Совета Европы Даниэль Хольтген.

"В своем письме президенту Зеленскому генеральный секретарь выразила соболезнования семьям жертв крушения украинского самолета и выразила солидарность с народом Украины от лица Совета Европы", - сообщил Хольтген в своем Twitter.

В среду авиалайнер Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины", на борту которого находилось около 180 пассажиров и членов экипажа, потерпел катастрофу после взлета в аэропорту Тегерана. Украинское МВД сообщило, что все они погибли. Как сообщало иранское агентство Fars, причиной аварии могла стать техническая неисправность.