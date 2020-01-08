{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ракетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
Обновлено 

Зариф назвал ракетные удары по базам США в Ираке "законной самообороной"

Оценка ситуации американской стороной не должна "основываться на иллюзиях", заявил глава МИД Ирана
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф REUTERS/Evgenia Novozhenina
Описание
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
© REUTERS/Evgenia Novozhenina

ТАСС, 8 января. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что ракетные удары по базам США на территории Ирака были "законной самообороной", а оценка ситуации американской стороной не должна "основываться на иллюзиях". Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на иранское государственное телевидение.

На эту тему
Отстрелялись? Иран ответил США на убийство генерала Сулеймани

"Наши действия были законной самообороной, и США должны избегать их оценки, основанной на иллюзиях", - приводит агентство слова Зарифа.

По словам официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, Иран нанес в Ираке ракетный удар по меньшей мере по двум военным объектам, которые использовали США. Согласно его данным, обстрелу подверглись база Айн-эль-Асад и аэропорт города Эрбиля. При этом якобы было использовано более десятка ракет.​​​​

Теги
СШАИранИракЗариф, Мохаммад ДжавадРакетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
Реклама на ТАСС
Онлайн
Атака на военные объекты США в Ираке. Онлайн
Корпус стражей исламской революции заявил, что ракетный удар был нанесен в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС