Зариф назвал ракетные удары по базам США в Ираке "законной самообороной"

ТАСС, 8 января. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что ракетные удары по базам США на территории Ирака были "законной самообороной", а оценка ситуации американской стороной не должна "основываться на иллюзиях". Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на иранское государственное телевидение.

"Наши действия были законной самообороной, и США должны избегать их оценки, основанной на иллюзиях", - приводит агентство слова Зарифа.

По словам официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, Иран нанес в Ираке ракетный удар по меньшей мере по двум военным объектам, которые использовали США. Согласно его данным, обстрелу подверглись база Айн-эль-Асад и аэропорт города Эрбиля. При этом якобы было использовано более десятка ракет.​​​​