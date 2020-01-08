Словения эвакуирует своих военных с базы США в Ираке после иранских ударов

ЛЮБЛЯНА, 8 января. /ТАСС/. Министр обороны Словении Карл Эрьявец принял решение об эвакуации словенских военнослужащих, находящихся на территории Ирака в составе миссии НАТО, после получения информации об иранских ударах по объектам альянса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на официальном сайте оборонного ведомства республики.

"В связи с атакой на аэропорт Эрбиля министр обороны Карл Эрьявец решил вывести шестерых словенских военнослужащих, принимающих участие в операции "Непоколебимая решимость", из района ее проведения, - отмечается в заявлении. - О решении были проинформированы президент Словении Борут Пахор, являющийся верховным главнокомандующим ВС страны, и премьер-министр республики Марьян Шарец".

При этом также отмечается, что при ракетных ударах по базам США на территории Ирака никто из словенских военнослужащих не пострадал. Страна, которая станет их новым пунктом дислокации, не раскрывается.