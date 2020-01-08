Страны НАТО ожидают реакцию Вашингтона на ракетные удары Ирана

БРЮССЕЛЬ, 8 января. /ТАСС/. Европейские государства НАТО ожидают реакцию США на ракетные удары Ирана по американским военным базам в Ираке. Об этом сообщил в среду ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

"Европейские союзники (страны НАТО - прим. ТАСС) ожидают ответных шагов Вашингтона, реакция альянса последует после этого", - сказал он.

"США принимают самостоятельные решения по Ирану, не консультируясь с НАТО, как это было со всеми последними авиаударами. В этих условиях альянс ждет реакции Вашингтона", - отметил другой дипломат.

В штаб-квартире НАТО в ответ на запросы ТАСС пока никак не прокомментировали ракетные удары по базам США в Ираке.

Во вторник в Брюсселе прошло экстренное заседание Североатлантического совета на уровне послов, на котором США добивались от стран НАТО поддержки своих действий по Ирану в рамках соблюдения принципа североатлантической солидарности. По итогам встречи генсек НАТО заявил, что все союзники призвали Иран к сдержанности в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара. Он не ответил на вопросы журналистов, высказывались ли на встречи призывы к сдержанности со стороны США. Йенс Столтенберг лишь подчеркнул, что все страны НАТО высказались за сохранение базирующейся в Ираке антитеррористической коалиции под руководством США.

Ряд стран НАТО во вторник начали эвакуацию из Багдада своих военных из состава небоевой Миссии НАТО в Ираке (NMI), в рамках которой 500 инструкторов из разных государств альянса обучали иракских военных.