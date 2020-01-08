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Хаменеи назвал удар по базам США в Ираке пощечиной Америке

Все американские военные должны срочно покинуть регион, заявил духовный лидер Ирана

ТАСС, 8 января. Руководитель и духовный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи назвал пощечиной Америке удар Ирана по базам США в Ираке и указал на необходимость полного ухода американцев из региона. Об этом сообщило в среду агентство IRNA.

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"Произошедшее вчера (удар по базам США - прим. ТАСС) - это пощечина США. Америка является источником бед в регионе. Все американские военные должны срочно покинуть регион", - сказал он. Хаменеи добавил, что "все народы региона отвергают присутствие США". При этом удар по базам США в Ираке, по его словам, не является равнозначным ответом на убийство американскими военными командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.

Аятолла также указал, что целью Вашингтона в Ираке "было создание и поддержание такого режима, который позволил бы американцам контролировать нефтяные регионы".

Теги
СШАИранИракХаменеи, АлиГибель иранского генерала Касема СулейманиРакетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
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