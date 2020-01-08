Роухани: иранская атомная промышленность будет работать без ограничений и в мирном русле

ТЕГЕРАН, 8 января. /ТАСС/. Атомная программа Ирана после пятого этапа сокращения им своих обязательств, взятых на себя в рамках ядерной сделки, будет носить мирный характер. Об этом заявил в среду президент страны Хасан Роухани.

"Пятый этап правительства по сокращению своих обязательств по ядерной сделке стал важным шагом на пути развития мирной атомной программы", - приводит его слова президентская пресс-служба. По словам Роухани, "Тегеран объявил всему миру, что отныне деятельность Организации атомной энергии Ирана ничем не ограничена".