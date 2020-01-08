Правительство Кувейта опровергло новость о выводе войск США из страны

КАИР, 8 января. /ТАСС/. Страница информационного агентства KUNA в Twitter подверглась хакерской атаке, вследствие чего на ней были опубликованы несоответствующие действительности данные о выводе войск США из Кувейта. Об этом сообщили в среду власти эмирата, передает телеканал Al Arabiya.

"Аккаунт кувейтского информационного агентства KUNA в Twitter был взломан, - заявил официальный представитель правительства страны Тарек аль-Музрам. - Размещенная в нем новость о выводе американских войск с базы Арифджан является ошибочной".

Ранее в среду агентство в Twitter сообщило со ссылкой на Министерство обороны Кувейта о том, что США известили эмират о намерении вывести своих военнослужащих с базы Арифджан, которая является важным американским логистическим хабом в регионе, в течение трех дней. В настоящее время это информационное сообщение удалено.