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Крушение Boeing-737 в Тегеране

Boeing готова оказать любую помощь в связи с катастрофой лайнера в Иране

Корпорация находится в контакте с авиаперевозчиком, отмечается в сообщении компании

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Американская корпорация Boeing готова оказать необходимое содействие в связи с катастрофой в Иране украинского самолета ее производства. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в среду в Twitter.

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"Мы находимся в контакте с являющейся нашим клиентом авиакомпанией и поддерживаем ее в это трудное время. Мы готовы оказать любую необходимую помощь", - отметили в Boeing.

Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины", который в среду выполнял рейс из Тегерана в Киев, упал возле аэропорта Имама Хомейни сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Теги
УкраинаИранКрушение Boeing-737 в Тегеране
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