CNN: власти Ирака заранее предупредили США о том, по каким базам Иран нанесет удары

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Власти в Багдаде заранее уведомили американских официальных лиц о том, по каким военным базам Иран нанесет ракетные удары. Об этом сообщил в среду телеканал CNN .

Что известно об атаке на военные объекты США в Ираке

По словам его дипломатического источника, Ирак заранее предупредил американскую сторону о том, какие базы будут атакованы. Как отмечает телеканал, исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди ранее заявил, что получил предупреждение от властей Ирана о том, что вскоре будут нанесены удары. Источник из числа военных США отметил, что иранская сторона сообщила иракцам, к каким базам им не следует приближаться.

Как констатирует телеканал, исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди ранее заявил, что получил предупреждение от властей Ирана о том, что Тегеран начал или вскоре начнет наносить удары по военным объектам, которые используют США. О каких именно базах шла речь, ему тогда якобы не пояснили.

По словам источника CNN в разведывательных службах США, Вашингтон в течение последних нескольких дней получал информацию о том, что Иран осуществляет переброску беспилотников, баллистических ракет и других вооружений.