Эксперт: РФ могла бы выступить посредником в урегулировании кризиса между США и Ираном

ЖЕНЕВА, 8 января. /ТАСС/. Россия, Китай и Франция могут предпринять шаги для урегулирования кризиса, возникшего ввиду противостояния между Ираном и США. Такое мнение высказал в среду на пресс-конференции в Женеве старший советник Женевского центра политики безопасности Марк Фино.

"Хочется надеяться, что мы увидим некое скрытое посредничество со стороны ключевых игроков, таких как, безусловно, Россия, Франция, Великобритания и, возможно, Китай", - сказал он.

Фино назвал Россию "стратегическим союзником Ирана". "Россия может сыграть важную роль", - подчеркнул он и высказал также мнение, что Москва "будет стараться направить Ирану и США сигналы о необходимости быть более сдержанными". "Полагаю, что мы должны ожидать от России усилий по стабилизации ситуации, но большинство ее шагов останутся дискретными", - спрогнозировал эксперт.

Фино скептически оценил возможности Совета Безопасности ООН в урегулировании нынешнего кризиса. По его словам, "Совет Безопасности не лучшее место для переговоров". Он также обратил внимание на тот факт, что Европейский союз "выразил больше солидарности с США, чем с Ираном".

В среду несколько военных объектов США в Ираке были атакованы баллистическими ракетами, выпущенными с территории Ирана. Ответственность за операцию взял на себя Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана). Обстрелу подверглись база Айн-эль-Асад и аэропорт города Эрбиля. По данным иранского агентства Тасним, в результате ударов были разрушены 104 инфраструктурных объекта.