Эксперт: Ирану и США еще не поздно разрешить конфликт в дипломатическом русле

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Ракетная атака Ирана на американские объекты в Ираке стала символическим актом и щадящим ответом со стороны Тегерана, считает научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин. По его мнению, сложившуюся ситуацию еще можно разрешить дипломатическим путем.

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"Сейчас в этой ситуации иранцы рассчитывают, что американцы стерпят, потому что после убийства фактически второго человека <...> по влиянию в Иране [Касема Сулеймани] удар по военным базам - это демонстрационный, символический акт. И если американцы не пойдут на ответные шаги, кроме обеспечения безопасности своих военнослужащих, баз, я думаю, что ситуацию можно пустить в дипломатическое русло. И у [президента США Дональда] Трампа возможности для этого есть", - сказал Наумкин в среду в беседе с корреспондентом ТАСС. При этом, по его словам, "теоретически никаких самых плохих сценариев исключать нельзя". Щадящий ответ Наумкин отметил, что ответные действия иранской стороны носят щадящий характер, удары были точечными, и они, судя по всему, не привели к гибели американцев. "Судя по тому, что говорят иранцы, и в общем зная их менталитет, они не могут снести то унижение, которому подвергли их, всех шиитов и Ирак американцы своими непродуманными, глупыми действиями. Я имею в виду, конечно, президента Трампа. И этот результат ожидался, они [иранцы] предупредили, что это будет пропорциональный ответ, - сказал эксперт. - Но он не пропорциональный, а, в общем, довольно щадящий и, скорее, сделан для того, чтобы показать, что иранцы это могут сделать". "Они показали, что они могут пробить по американским военным базам и что последствия могут быть очень тяжелыми, если это будет скопление людей. Они показали, что это удары точечные, которые не убили [судя по всему] никого из американцев", - продолжил он. Комментируя появившуюся информацию о 80 погибших, аналитик предположил, что это могут быть арабские контрактники, в Эрбиле - курды, которые служат на американской базе, а в районе Анбара, где находится вторая база, могут быть только сунниты, но не шииты.

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"Они [иранцы] понимали, что удар кого-то затронет, что могут быть жертвы, и дали по своим противникам, по тем, кто как раз против курса Сулеймани, которые раздували антишиитскую истерию. Эти 80 человек, скорее всего, преимущественно курды и сунниты, не их единоверцы", - сказал эксперт. Войны удастся избежать, но мяч на стороне США Наумкин выразил уверенность в том, что есть шанс избежать войны, в противном случае последствия могут быть трагичными. "Я думаю, что войны удастся избежать, потому что внутри давление на Трампа большое, и дай бог, чтобы они снесли вот этот "пропорциональный ответ", к которому готовы иранцы, и не пошли на широкомасштабную войну с Ираном. Потому что тогда месть пойдет по всему миру <...> а виноват будет этот президент [Трамп], который совершил непродуманный, ужасный, трагический акт для всех", - полагает эксперт. Он подчеркнул, что Сулеймани не был ни террористом, ни врагом американцев, что это человек, "который, наоборот, руководил действиями тех же сил народной мобилизации в Ираке, которые остановили ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ) и фактически были в чем-то союзниками американцев". Наумкин также подчеркнул, что сейчас наблюдается большая консолидация даже тех иранцев и шиитов, которые не были поклонниками Сулеймани. "Американцам нужно остановиться, сейчас мяч на их стороне, и тогда есть шанс, что иранцы остановятся, и можно как-то подтолкнуть дело к какому-то переговорному процессу", - сказал эксперт. Хитрый ход

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