Эрдоган заявил, что Турция и Россия продемонстрировали образцовый уровень сотрудничества

АНКАРА, 8 января. /ТАСС/. Анкара и Москва продемонстрировали образцовый уровень сотрудничества в ходе реализации проекта "Турецкий поток". Об этом заявил в среду президент Турции Тайип Эрдоган в Стамбуле на официальной церемонии ввода газопровода в эксплуатацию.

"Россия является лидером среди стран - поставщиков газа в Турцию. Эта картина указывает на то, что мы развиваем наше сотрудничество во взаимовыгодном направлении. Россия и Турция показали образцовое сотрудничество в этом проекте", - сказал он.

Эрдоган также процитировал пословицу, которая, по его словам, характеризует отношения между Москвой и Анкарой: "Хороший попутчик - означает, что половина пути уже пройдена".

Президент Турции также поблагодарил всех тех, кто причастен к проектированию и сооружению трубопровода "Турецкий поток".