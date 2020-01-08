Эрдоган: Турция будет способствовать снижению напряженности между США и Ираном

АНКАРА, 8 января. /ТАСС/. Турция особенно остро чувствует критическую напряженность между Соединенными Штатами и Ираном и намерена способствовать ее снижению. С таким заявлением выступил в среду президент Турции Тайип Эрдоган на церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток" в Стамбуле.

"Между нашим союзником в лице США и нашим соседом в лице Ирана продолжается напряженность, которая подошла к нежелательной точке. Мы бы не хотели, чтобы Сирия, Ливан, Ирак или Персидский залив стали сценой боевых действий. Турция очень чувствительна к тому, что сейчас происходит", - сказал турецкий лидер.

Кроме того, Эрдоган подчеркнул, что "любой игнорирующий интересы Турции проект в Восточном Средиземноморье обречен на провал". "Это относится не только к области экономики, но также и к сферам права и дипломатии", - добавил он.