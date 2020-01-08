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Ракетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке

Премьер Ирака заявил, что кризис в регионе может вылиться во "всеобъемлющую войну"

В своем заявлении Адель Абдель Махди призвал к сдержанности и соблюдению международных прав

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Ирак призывает США и Иран проявить сдержанность и уважать иракское государство. Кризис в регионе может обернуться разрушительной войной, говорится в заявлении, опубликованном в среду на странице официальной пресс-службы премьер-министра Ирака Аделя Абделя Махди в Twitter.

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"Мы призвали и призываем всех проявлять сдержанность, соблюдать международные права, уважать иракское государство и решения его правительства и помогать ему сдерживать и преодолевать этот серьезный кризис, угрожающий ему, региону и миру разрушительной, всеобъемлющей войной", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Ирак был предупрежден о готовящихся атаках, были приняты меры предосторожности. Сейчас правительство Ирака не обладает точными данными о потерях с их стороны или со стороны возглавляемой США коалиции.

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля. Президент США Дональд Трамп заявил, что оценка нанесенного ущерба продолжается, и пообещал выступить с заявлением в среду.

Теги
СШАИранИракРакетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
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