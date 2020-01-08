Британский премьер призвал Иран к срочной деэскалации ситуации

ЛОНДОН, 8 января. /ТАСС/. Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил о том, что Иран не должен повторять атаки на базы США на Ближнем Востоке, а стремиться к деэскалации ситуации. Об этом глава правительства Соединенного Королевства сказал, выступая в среду в парламенте.

"Мы, конечно, осуждаем атаку на военные базы в Ираке, на которых находятся силы [возглавляемой США международной антитеррористической] коалиции. Иран не должен повторять эти безрассудные и опасные атаки, а вместо этого стремиться к срочной деэскалации ситуации", - заявил Джонсон.

"Мы делаем все возможное, чтобы защитить интересы Великобритании в регионе. Мы будем делать все возможное, чтобы привести к деэскалации ситуации", - пообещал Джонсон.

Отвечая на вопрос лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина, насколько убийство иранского генерала Касема Сулеймани было законным с точки зрения международного права, Джонсон сказал: "Не нам определять уровень законности этой акции". В то же время он выступил в защиту действий Вашингтона. Заявив, что погибший в результате удара США Сулеймани имел связь с террористами, он добавил: "У этого человека [были] руки в крови британских солдат".