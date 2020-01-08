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Ракетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке

Британский премьер призвал Иран к срочной деэскалации ситуации

Борис Джонсон назвал атаки Ирана на объекты США опасными и безрассудными

ЛОНДОН, 8 января. /ТАСС/. Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил о том, что Иран не должен повторять атаки на базы США на Ближнем Востоке, а стремиться к деэскалации ситуации. Об этом глава правительства Соединенного Королевства сказал, выступая в среду в парламенте.

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"Мы, конечно, осуждаем атаку на военные базы в Ираке, на которых находятся силы [возглавляемой США международной антитеррористической] коалиции. Иран не должен повторять эти безрассудные и опасные атаки, а вместо этого стремиться к срочной деэскалации ситуации", - заявил Джонсон.

"Мы делаем все возможное, чтобы защитить интересы Великобритании в регионе. Мы будем делать все возможное, чтобы привести к деэскалации ситуации", - пообещал Джонсон.

Отвечая на вопрос лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина, насколько убийство иранского генерала Касема Сулеймани было законным с точки зрения международного права, Джонсон сказал: "Не нам определять уровень законности этой акции". В то же время он выступил в защиту действий Вашингтона. Заявив, что погибший в результате удара США Сулеймани имел связь с террористами, он добавил: "У этого человека [были] руки в крови британских солдат".

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Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после серии американских ударов на территории Ирака. 3 января Пентагон сообщил о нанесении в районе багдадского аэропорта ракетного удара, в результате которого погибли командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани и заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис.

В ночь на среду Иран в ответ на убийство Сулеймани подверг массированной ракетной атаке две иракские военные базы, где расквартированы американские войска: Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе страны и базу в районе аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане.

Теги
ИранВеликобританияРакетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
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