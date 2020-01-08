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Эксперт: визит Путина в Дамаск продемонстрировал активное участие России в делах региона

Старший советник Женевского центра политики безопасности Марк Фино заявил, что в регионе Россия "старается удержать напряженность под контролем"

ЖЕНЕВА, 8 января. Поездка президента РФ Владимира Путина в Сирию показала, что Россия очень активна в регионе, участвует в решении региональных вопросов и заинтересована в снижении нынешней напряженности, возникшей в связи с убийством американцами командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (элитные части вооруженных сил) Касема Сулеймани. Такое мнение выразил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС старший советник Женевского центра политики безопасности Марк Фино.

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"Это весьма символичный визит. Он показывает, что Россия по-прежнему очень активна и вовлечена [в решение вопросов] на всей региональной арене. И, безусловно, Россия хочет знать, какими могли бы быть последствия американских ударов в Сирии и Ираке, а также действия Ирана, в частности сил "Аль-Кудс" или проиранского ополчения", - отметил Фино. Он подчеркнул, что "Россия демонстрирует свою поддержку [Дамаску], свое присутствие", а также "старается удержать напряженность под контролем".

Путин посетил Дамаск во вторник. В командном пункте ВС РФ в Сирии его встретил президент Сирии Башар Асад. Главы двух государств заслушали доклады военных о положении дел в различных сирийских регионах. Позднее состоялись двусторонние переговоры. После этого президенты осмотрели Омейядскую мечеть, также известную как Большая мечеть Дамаска. Затем кортеж Путина переехал к православной церкви святой Девы Марии, где российский лидер встретился с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х.

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб Сулеймани. Тегеран пообещал Вашингтону жестко ответить на это. В ночь на 8 января иранские силы нанесли удары по двум американским базам в Ираке.

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