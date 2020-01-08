В ООН заявили, что атаки на базы в Ираке нарушают его суверенитет и ведут к эскалации

ООН, 8 января. /ТАСС/. Миссия ООН в Ираке заявила, что атаки на авиабазы страны нарушают ее суверенитет, и призвала все стороны к сдержанности.

"Недавние ракетные удары по базам в провинциях Эрбиль и Анбар только эскалируют конфликт и вновь нарушают суверенитет Ирака, - отмечается в сообщении, размещенном в Twitter миссии во вторник. - Мы призываем к сдержанности и началу диалога".

Соперничество США и Ирана не должно привести к тяжелым последствиям для Ирака, говорится в сообщении. "Бессмысленная жестокость ведет к предсказуемым последствиям, - отметили в миссии. - Ирак не должен платить такую цену за соперничество других стран".